  4. Прошлогодний чемпион Мастерса в Майами о давлении перед защитой трофея
18 марта 2026, 15:30 | Обновлено 18 марта 2026, 15:35
Прошлогодний чемпион Мастерса в Майами о давлении перед защитой трофея

Якуб Меншик поделился с прессой мыслями о планах на предстоящий турнир

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

Представитель Чехии Якуб Меншик (ATP 13) рассказал журналистам испытывает ли он давление накануне защиты трофея на турнире ATP 1000 в Майами.

Меншик, занимавший место за пределами топ-50, завоевал титул на Мастерсе в Майами в 2025 году, обыграв легендарного серба Новака Джоковича (ATP 3) в финальном поединке.

Чешский теннисист сосредоточен на настоящем, и вовсе не испытывает дополнительного давления, сохраняя амбиции и положительный настрой.

«Прошлый год стал для меня незабываемым опытом, принес невероятный результат и, пожалуй, стал важнейшим поворотным моментом в моей карьере. В тот момент многое изменилось. Возвращение сюда вызывает прекрасные воспоминания, у меня мурашки по коже, и я очень рад снова оказаться здесь. Так что я собираюсь наслаждаться каждым мгновением на корте, как и в прошлом году.

Я пытаюсь не давить на себя, даже несмотря на то, что происходит вокруг – ни со стороны СМИ, ни со стороны людей, которые об этом говорят. Я просто стараюсь сосредоточиться на себе. Это что-то новое, но в то же время это то, что меня очень вдохновляет.

Я уверен в себе всегда. Для меня это не обязанность, а нечто очень важное».

Меншик начнет игру со второго круга и может встретиться либо с Себастьяном Баэсом, либо с Адамом Уолтоном.

