  4. Игрок клуба УПЛ получил дебютный вызов в сборную Венесуэлы
Игроки «Кривбасса» Андрусв Араухо и Глейкер Мендоса получили вызов в национальную сборную Венесуэлы.

Опорный полузащитник и вингер криворожцев попали в заявку венесуэльцев на товарищеские матчи против Тринидада и Тобаго (26 марта, дома) и Узбекистана (30 марта, на выезде).

Для 22-летнего Араухо это дебютный вызов в национальную команду.

24-летний Мендоса выступает за сборную Венесуэлы с января 2025 года и провел в ее составе пять матчей.

В текущем сезоне Андрусв сыграл 19 матчей и отдал две результативные передачи за «Кривбасс» во всех турнирах. На счету Глейкера 20 игр, в которых он забил шесть голов и отдал девять ассистов.

Ранее сообщалось, что игрок «Кривбасса» вызван в молодежную сборную Израиля.

Андрусв Араухо Глейкер Мендоса сборная Венесуэлы по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
