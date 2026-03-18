  4. Игрок Кривбасса вызван в молодежную сборную Израиля
18 марта 2026, 14:57 | Обновлено 18 марта 2026, 15:22
Игрок Кривбасса вызван в молодежную сборную Израиля

Бар Лин отправится в расположение сборной Израиля U-21

Колаж ФК Кривбасс

Игрок криворожского «Кривбасса» Бар Лин вновь получил вызов в молодежную сборную Израиля

21-летний правый полузащитник примет участие в подготовке к двум матчам на уровне U-21:

  • 26.03: ТМ. Венгрия U-21 – Израиль U-21
  • 31.03: Квалификация Евро U-21. Израиль U-21 – Босния и Герцеговина U-21

В текущем сезоне Лин провел за «красно-белых» 18 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

В составе сборной Израиля U-21 Бар провел 6 игр, в которых забил 1 гол.

Также Бар Лин выступал за сборные Израиля других возрастных категорий: U-16 (2019) – 7 матчей/1 гол, U-18 (2021) – 3, U-19 (2022) – 2.

Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
