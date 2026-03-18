ВЕРНИДУБ: «Роман Григорчук очень помог мне. Это большой опыт»

Тренер Нефтчи Виталий Вернидуб рассказал о работе под руководством известного украинского тренера Романа Григорчука, когда Виталий выступал за Габалу.

«Считаю, что большой опыт, который я получил под руководством Романа Григорчука в Габале, помог мне развиться и стать сильнее. Я также считаю положительным для болельщиков то, что я стал более сильным игроком», – сказал Виталий.

Вернидуб выступал за Зорю с 2012 по 2015 годы и с 2018 по 2022 годы За это время Виталий всего провел 188 поединков за луганский клуб, забив 7 голов и отдав 4 результативных передачи. В период с 2015 по 2018 годы защитник выступал за Габалу, в составе которой сыграл в 72 матчах, забив три гола.