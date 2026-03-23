  Важно для украинских игроков. Жирона и Мичел остановили переговоры
23 марта 2026, 18:59 | Обновлено 23 марта 2026, 19:18
Важно для украинских игроков. Жирона и Мичел остановили переговоры

Ждут, чем завершится борьба за выживание

Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, Жирона сохраняет полное доверие к наставнику Мичелу, однако стороны на этот момент остановили переговоры о новом контракте.

Текущий договор тренера истекает летом 2026 года.

Сообщается, что Мичел нормально относится к тому, что менеджмент не готов подписать новое соглашение до момента, пока команда не обеспечит себе выживание в Ла Лиге.

Жирона в пяти последних турах добыла одну победу, дважды проиграла и дважды сыграла вничью.

Хотя от зоны вылета команду отделяют шесть очков, но и клуб, и Мичел хотят дождаться, когда Жирона гарантирует место в элите.

Лидерами команды во второй части сезона являются игроки сборной Украины Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
