Клуб Первой лиги усилился игроками Шахтера и Динамо
В селекции городенковцы делают ставку на воспитанников прикарпатского футбола
Как стало известно Sport.ua, клуб первой лиги «Пробий» подписал полноценный контракт с 22-летним полузащитником Михаилом Хромеем, который долгое время выступал за донецкий «Шахтер».
Хромей – воспитанник ивано-франковского футбола, в его активе 9 матчей, сыгранных за сборные Украины разных возрастных групп.
По имеющейся информации, к возобновлению второй части сезона ряды «Пробоя» пополнит еще один свободный агент – 19-летний полузащитник Владислав Калин, который произвел хорошее впечатление на главного тренера Владимира Ковалюка в контрольных матчах.
Он также является воспитанником ивано-франковского футбола. Последней его командой было киевское «Динамо». Также выступал за португальский «Спортинг» (U-17) и «Черноморец». Провел 10 матчей за сборные Украины разных возрастов.
В то же время в «Пробое» уже восстановились после травм Богдан Оринчак, Андрей Ляшенко, Максим Гирный. В лазарете находится только «зимний» новичок Роман Белый.
Сейчас футболисты «Пробоя» занимают 14-е место в Первой лиге, набрав 16 очков, и 22 марта примут харьковский «Металлист».
Ранее «Буковина» в товарищеском матче одолела НК «Пробой».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку
Апелляционный комитет CAF принял решение переписать историю