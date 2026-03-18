Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги усилился игроками Шахтера и Динамо
Украина. Первая лига
18 марта 2026, 13:59
Клуб Первой лиги усилился игроками Шахтера и Динамо

В селекции городенковцы делают ставку на воспитанников прикарпатского футбола

ФК Мариуполь. Михаил Хромей

Как стало известно Sport.ua, клуб первой лиги «Пробий» подписал полноценный контракт с 22-летним полузащитником Михаилом Хромеем, который долгое время выступал за донецкий «Шахтер».

Хромей – воспитанник ивано-франковского футбола, в его активе 9 матчей, сыгранных за сборные Украины разных возрастных групп.

По имеющейся информации, к возобновлению второй части сезона ряды «Пробоя» пополнит еще один свободный агент – 19-летний полузащитник Владислав Калин, который произвел хорошее впечатление на главного тренера Владимира Ковалюка в контрольных матчах.

Он также является воспитанником ивано-франковского футбола. Последней его командой было киевское «Динамо». Также выступал за португальский «Спортинг» (U-17) и «Черноморец». Провел 10 матчей за сборные Украины разных возрастов.

В то же время в «Пробое» уже восстановились после травм Богдан Оринчак, Андрей Ляшенко, Максим Гирный. В лазарете находится только «зимний» новичок Роман Белый.

Сейчас футболисты «Пробоя» занимают 14-е место в Первой лиге, набрав 16 очков, и 22 марта примут харьковский «Металлист».

Ранее «Буковина» в товарищеском матче одолела НК «Пробой».

Пробой Городенка Михаил Хромей Владислав Калин трансферы Динамо Киев Шахтер Донецк свободный агент Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем