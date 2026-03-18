Клуб Первой лиги усилился игроками Шахтера и Динамо

Как стало известно Sport.ua, клуб первой лиги «Пробий» подписал полноценный контракт с 22-летним полузащитником Михаилом Хромеем, который долгое время выступал за донецкий «Шахтер».

Хромей – воспитанник ивано-франковского футбола, в его активе 9 матчей, сыгранных за сборные Украины разных возрастных групп.

По имеющейся информации, к возобновлению второй части сезона ряды «Пробоя» пополнит еще один свободный агент – 19-летний полузащитник Владислав Калин, который произвел хорошее впечатление на главного тренера Владимира Ковалюка в контрольных матчах.

Он также является воспитанником ивано-франковского футбола. Последней его командой было киевское «Динамо». Также выступал за португальский «Спортинг» (U-17) и «Черноморец». Провел 10 матчей за сборные Украины разных возрастов.

В то же время в «Пробое» уже восстановились после травм Богдан Оринчак, Андрей Ляшенко, Максим Гирный. В лазарете находится только «зимний» новичок Роман Белый.

Сейчас футболисты «Пробоя» занимают 14-е место в Первой лиге, набрав 16 очков, и 22 марта примут харьковский «Металлист».

Ранее «Буковина» в товарищеском матче одолела НК «Пробой».