  4. Известный тренер предупредил игроков Полесья перед матчем против Кудровки
18 марта 2026, 13:59 | Обновлено 18 марта 2026, 14:02
Юрий Вирт похвалил команду Василия Баранова

НК Верес. Юрий Вирт

Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Кудровка – Полесье в 21 туре Украинской Премьер-лиги.

– Кудровка – Полесье. Матч команд, ставящих перед собой разные задачи в нынешнем сезоне. Смогут ли подопечные Василия Баранова создать проблемы житомирским «волкам»?

– Кудровка выйдет на этот матч с одной целью – отобрать очки у Полесья, но фаворитом этого матча я вижу именно подопечных Руслана Ротаня. Тем более матч пройдет в Житомире.

У Кудровки сейчас хорошая серия в УПЛ. Команда очень хорошо подготовилась ко второй части сезона на сборах. Они очень хорошо подготовлены функционально. Хорошая, боевая команда.

Думаю, именно в таком стиле подопечные Василия Баранова будут играть против Полесья, но уровень игроков Полесья гораздо выше, чем у Кудровки. Думаю, именно поэтому житомирская команда сможет победить Кудровку.

– Многие эксперты называют Кудровку одним из претендентов на вылет или же на участие в переходных матчах. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Эта команда 100% не вылетит на прямую в Первую лигу. Эта команда будет сражаться, чтобы не попасть в зону переходных матчей, это факт. Кудровка очень хорошо усиливается: берет в аренду качественных футболистов, хорошая глубина состава, Василий Баранов проводит ротацию. У Кудровки достаточно высокие шансы не попасть в «переходные матчи».

Вижу, что эта команда с характером, показанным в матче против Зари (2:2), где они смогли спасти заведомо проигрышный матч. У них есть характер и бойцовские качества. Команда борется до конца, – сказал Вирт.

По теме:
Игрок клуба УПЛ получил дебютный вызов в сборную Венесуэлы
Игрок Кривбасса вызван в молодежную сборную Израиля
Клуб Первой лиги усилился игроками Шахтера и Динамо
Олег Вахоцкий
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футбол | 18 марта 2026, 07:43 6
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ

Рублев и Казаков проходят службу в ВСУ

Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Бокс | 18 марта 2026, 08:10 2
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта

Александр открыт для поединка с Джоном Джонсом

Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь
Футбол | 18.03.2026, 12:58
Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь
Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь
Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Футбол | 18.03.2026, 10:31
Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Футбол | 18.03.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
