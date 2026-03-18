Известный тренер предупредил игроков Полесья перед матчем против Кудровки
Юрий Вирт похвалил команду Василия Баранова
Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Кудровка – Полесье в 21 туре Украинской Премьер-лиги.
– Кудровка – Полесье. Матч команд, ставящих перед собой разные задачи в нынешнем сезоне. Смогут ли подопечные Василия Баранова создать проблемы житомирским «волкам»?
– Кудровка выйдет на этот матч с одной целью – отобрать очки у Полесья, но фаворитом этого матча я вижу именно подопечных Руслана Ротаня. Тем более матч пройдет в Житомире.
У Кудровки сейчас хорошая серия в УПЛ. Команда очень хорошо подготовилась ко второй части сезона на сборах. Они очень хорошо подготовлены функционально. Хорошая, боевая команда.
Думаю, именно в таком стиле подопечные Василия Баранова будут играть против Полесья, но уровень игроков Полесья гораздо выше, чем у Кудровки. Думаю, именно поэтому житомирская команда сможет победить Кудровку.
– Многие эксперты называют Кудровку одним из претендентов на вылет или же на участие в переходных матчах. Каково ваше мнение по этому поводу?
– Эта команда 100% не вылетит на прямую в Первую лигу. Эта команда будет сражаться, чтобы не попасть в зону переходных матчей, это факт. Кудровка очень хорошо усиливается: берет в аренду качественных футболистов, хорошая глубина состава, Василий Баранов проводит ротацию. У Кудровки достаточно высокие шансы не попасть в «переходные матчи».
Вижу, что эта команда с характером, показанным в матче против Зари (2:2), где они смогли спасти заведомо проигрышный матч. У них есть характер и бойцовские качества. Команда борется до конца, – сказал Вирт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
