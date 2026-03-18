Заря решила, как заменить перенесенный матч против Шахтера

Из-за участия «Шахтера» в Лиге конференций поединок 21-го тура УПЛ между горняками и луганской «Зарей» перенесен.

Как стало известно Sport.ua, «Заря» решила отказаться от неожиданного отдыха. Луганская команда, чтобы сохранить игровой ритм, 24 марта проведет контрольный матч с «Кудровкой».

Хотя «Кудровка» 18 марта сыграет в 21-м туре с «Полесьем», но пошла навстречу «Заре» в проведении спарринга.

Ожидается, что после возобновления тренировочного процесса уже будут заниматься в общей группе «Зари» Филипп Будковский, Яков Башич, Андрия Янич, Саллиеу Бах, которые по разным причинам пропустили предыдущий поединок с «Колосом». А вот Роман Вантух и Петар Мичин вернутся в строй в апреле.

Луганская «Заря» под руководством Виктора Скрипника занимает 8-е место в чемпионате, набрав 28 очков.