Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Заря решила, как заменить перенесенный матч против Шахтера
Украина. Премьер лига
18 марта 2026, 08:49 | Обновлено 18 марта 2026, 09:06
Из-за участия «Шахтера» в Лиге конференций поединок 21-го тура УПЛ между горняками и луганской «Зарей» перенесен.

Как стало известно Sport.ua, «Заря» решила отказаться от неожиданного отдыха. Луганская команда, чтобы сохранить игровой ритм, 24 марта проведет контрольный матч с «Кудровкой».

Хотя «Кудровка» 18 марта сыграет в 21-м туре с «Полесьем», но пошла навстречу «Заре» в проведении спарринга.

Ожидается, что после возобновления тренировочного процесса уже будут заниматься в общей группе «Зари» Филипп Будковский, Яков Башич, Андрия Янич, Саллиеу Бах, которые по разным причинам пропустили предыдущий поединок с «Колосом». А вот Роман Вантух и Петар Мичин вернутся в строй в апреле.

Луганская «Заря» под руководством Виктора Скрипника занимает 8-е место в чемпионате, набрав 28 очков.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного бразильца
«Он ограничится ролью резервиста». Экс-тренер сборных – о списке Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Металлиста 1925 получил вызов в национальную сборную
Андрей Писаренко
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
Футбол | 17 марта 2026, 23:50 4
Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче

Команда Луиса Энрике без проблем выходит в четвертьфинал

Гвардиола неожиданно назвал своего тяжелейшего соперника – и это не Реал
Футбол | 18 марта 2026, 05:40 0
Гвардиола неожиданно назвал своего тяжелейшего соперника – и это не Реал
Гвардиола неожиданно назвал своего тяжелейшего соперника – и это не Реал

Тренер Сити рассказал о самом серьезном вызове в своей карьере

Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Футбол | 17.03.2026, 07:44
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Футбол | 18.03.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
Футбол | 17.03.2026, 07:44
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 19
Футбол
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
16.03.2026, 20:24 5
Другие виды
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
16.03.2026, 22:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем