Гвардиола неожиданно назвал своего тяжелейшего соперника – и это не Реал

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала» (1:2) откровенно рассказал о самом серьезном вызове в своей тренерской деятельности.

– Считаю ли я «Реал» своим главным конкурентом? Пожалуй, самым тяжелым испытанием для меня в карьере был Юрген Клопп. Находясь в Испании, сложно в полной мере осознать, каково это – противостоять ему. В то же время, проводить столько матчей против «Реала», имея в распоряжении нынешнее поколение футболистов, – это уже достойный результат, – цитирует Гвардиолу издание AS.

Напомним, что по сумме двух встреч с мадридским грандом в следующий этап самого престижного еврокубка пробился испанский клуб – общий счет противостояния составил 5:1 (3:0, 2:1).