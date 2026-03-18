  4. Левандовски принял неожиданное решение о своем будущем
18 марта 2026, 04:45 | Обновлено 18 марта 2026, 04:46
396
0

Левандовски принял неожиданное решение о своем будущем

Польский форвард готов пойти на серьезные уступки, чтобы остаться в клубе

18 марта 2026, 04:45 | Обновлено 18 марта 2026, 04:46
396
0
Левандовски принял неожиданное решение о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски планирует продолжить свои выступления в составе каталонского гранда, сообщает издание Mundo Deportivo. Текущий контракт опытного форварда с «сине-гранатовыми» рассчитан до июня 2026 года.

Как утверждает источник, сохранение места в клубе является приоритетной задачей для футболиста. Ради пролонгации соглашения Роберт выразил готовность пойти на финансовые уступки и согласиться на менее активную роль в тактических построениях команды. На данный момент подчеркивается, что официальный переговорный процесс между сторонами еще не стартовал.

В текущем сезоне 37-летний игрок принял участие в 35 встречах во всех турнирах, записав на свой счет 14 точных ударов и 3 голевые передачи. Напомним, что Левандовски защищает цвета «Барселоны» с 2022 года.

По теме:
Барселона – Ньюкасл. Текстовая трансляция матча
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Цыганков получил признание в Испании и составил компанию игрокам Барселоны
Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 17 марта 2026, 07:49 30
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ

Валерий Василенко – о кандидатах в сборную Украины на два ближайшие матча

Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17 марта 2026, 06:55 7
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон

Обнародована заявка ПСЖ на матч с «Челси»

Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 17.03.2026, 23:02
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
Футбол | 17.03.2026, 07:44
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
«Нам катастрофически не хватало…» - Росеньор сделал откровенное признание
Футбол | 18.03.2026, 04:11
«Нам катастрофически не хватало…» - Росеньор сделал откровенное признание
«Нам катастрофически не хватало…» - Росеньор сделал откровенное признание
Популярные новости
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 139
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 26
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 19
Футбол
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
