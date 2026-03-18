Левандовски принял неожиданное решение о своем будущем

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски планирует продолжить свои выступления в составе каталонского гранда, сообщает издание Mundo Deportivo. Текущий контракт опытного форварда с «сине-гранатовыми» рассчитан до июня 2026 года.

Как утверждает источник, сохранение места в клубе является приоритетной задачей для футболиста. Ради пролонгации соглашения Роберт выразил готовность пойти на финансовые уступки и согласиться на менее активную роль в тактических построениях команды. На данный момент подчеркивается, что официальный переговорный процесс между сторонами еще не стартовал.

В текущем сезоне 37-летний игрок принял участие в 35 встречах во всех турнирах, записав на свой счет 14 точных ударов и 3 голевые передачи. Напомним, что Левандовски защищает цвета «Барселоны» с 2022 года.