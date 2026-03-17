Двери Барселоны открыты для Месси: Лапорта сделал интригующее заявление

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о потенциальном возвращении Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

Как отметил Лапорта в беседе с журналистами TV3, Лео навсегда сохранит связь с «Барселоной» в том формате, который выберет сам. По словам руководителя, двери клуба остаются открытыми для легенды, если он выразит желание и дальше содействовать укреплению престижа и величия такой институции, как «Барселона».

Стоит напомнить, что аргентинский форвард покинул команду в 2021 году. Примечательно также, что недавно Лапорта был переизбран на пост главы клуба – его новый президентский срок рассчитан до 2031 года. На текущий момент Месси продолжает защищать цвета американского «Интер Майами» в лиге МЛС.