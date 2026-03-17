Известна судьба Флика после окончания президентских выборов в Барселоне

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик намерен пролонгировать сотрудничество с клубом до 2028 года, сообщает издание Sport.es.

Немецкий специалист уже достиг принципиальной договоренности о новом соглашении, однако принял решение повременить с официальным объявлением. Флик дождался итогов президентских выборов в «Барселоне», чтобы удостовериться в сохранении полномочий Жоаном Лапортой.

Тренер полностью удовлетворен жизнью в столице Каталонии и разделяет вектор развития, ориентированный на доморощенных талантов. Ключевой задачей немца остается завоевание трофея Лиги чемпионов с поколением игроков, которое он намерен вырастить лично.

По итогам 28 проведенных туров в испанской Ла Лиге «Барселона» имеет в своем активе 70 баллов и уверенно лидирует в чемпионате, сохраняя отрыв от мадридского «Реала» в четыре очка.