  4. Появились новые детали повреждения Тибо Куртуа
18 марта 2026, 02:18 | Обновлено 18 марта 2026, 02:19
Появились новые детали повреждения Тибо Куртуа

Бельгиец отыграл тайм с повреждением, уступив место Андрею Лунину

Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа провел стартовую сорокапятиминутку матча против «Манчестер Сити», преодолевая физический дискомфорт.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» вырвали победу в гостях со счетом 2:1 (первая встреча завершилась 3:0). Бельгийский вратарь покинул поле в перерыве – на второй тайм в составе мадридцев вышел украинец Андрей Лунин.

По данным ресурса COPE, Куртуа не смог продолжить выступление из-за перегрузки приводящей мышцы правого бедра. Сообщается, что травма была получена еще во время предматчевой разминки.

На текущий момент остается под вопросом участие Тибо в принципиальном дерби против «Атлетико» в Ла Лиге, которое запланировано на 22 марта.

Михаил Олексиенко Источник: Cope
