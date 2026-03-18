Появились новые детали повреждения Тибо Куртуа
Бельгиец отыграл тайм с повреждением, уступив место Андрею Лунину
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа провел стартовую сорокапятиминутку матча против «Манчестер Сити», преодолевая физический дискомфорт.
В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» вырвали победу в гостях со счетом 2:1 (первая встреча завершилась 3:0). Бельгийский вратарь покинул поле в перерыве – на второй тайм в составе мадридцев вышел украинец Андрей Лунин.
По данным ресурса COPE, Куртуа не смог продолжить выступление из-за перегрузки приводящей мышцы правого бедра. Сообщается, что травма была получена еще во время предматчевой разминки.
На текущий момент остается под вопросом участие Тибо в принципиальном дерби против «Атлетико» в Ла Лиге, которое запланировано на 22 марта.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иран хочет перенести свои матчи в Мексику
Апелляционный комитет CAF принял решение переписать историю