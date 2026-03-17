Лунин догнал Ризныка по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов

Вспомним топ-10 украинских голкиперов по количеству сыгранных матчей в ЛЧ

17 марта 2026, 23:36 |
534
0
Лунин догнал Ризныка по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой 14-й матч в Лиге чемпионов.

Произошло это в ответном матче 1/8 финала, в котором «сливочные» на выезде играют против Манчестер Сити.

Украинец появился на поле во втором тайме, заменив Тибо Куртуа.

По количеству сыгранных матчей в ЛЧ Лунин догнал Дмитрия Ризныка, в активе которого 14 поединков в турнире в составе Шахтера.

Только три украинских вратаря сыграли большее количество матчей в турнире: Александр Шовковский (77), Андрей Пятов (72) и Анатолий Трубин (42).

Топ-10 украинских вратарей с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

  • 77 – Александр Шовковский (77 – Динамо)
  • 72 – Андрей Пятов (72 – Шахтер)
  • 42 – Анатолий Трубин (28 – Бенфика, 14 – Шахтер)
  • 14 – Дмитрий Ризнык (14 – Шахтер)
  • 14 – Андрей Лунин (14 – Реал)
  • 9 – Виталий Рева (9 – Динамо)
  • 9 – Александр Рыбка (6 – Шахтер, 3 – Динамо)
  • 9 – Георгий Бущан (9 – Динамо)
  • 8 – Андрей Дикань (8 – спартак)
  • 8 – Станислав Богуш (8 – Динамо)
