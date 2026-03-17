Лунин догнал Ризныка по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов
Вспомним топ-10 украинских голкиперов по количеству сыгранных матчей в ЛЧ
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой 14-й матч в Лиге чемпионов.
Произошло это в ответном матче 1/8 финала, в котором «сливочные» на выезде играют против Манчестер Сити.
Украинец появился на поле во втором тайме, заменив Тибо Куртуа.
По количеству сыгранных матчей в ЛЧ Лунин догнал Дмитрия Ризныка, в активе которого 14 поединков в турнире в составе Шахтера.
Только три украинских вратаря сыграли большее количество матчей в турнире: Александр Шовковский (77), Андрей Пятов (72) и Анатолий Трубин (42).
Топ-10 украинских вратарей с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов
- 77 – Александр Шовковский (77 – Динамо)
- 72 – Андрей Пятов (72 – Шахтер)
- 42 – Анатолий Трубин (28 – Бенфика, 14 – Шахтер)
- 14 – Дмитрий Ризнык (14 – Шахтер)
- 14 – Андрей Лунин (14 – Реал)
- 9 – Виталий Рева (9 – Динамо)
- 9 – Александр Рыбка (6 – Шахтер, 3 – Динамо)
- 9 – Георгий Бущан (9 – Динамо)
- 8 – Андрей Дикань (8 – спартак)
- 8 – Станислав Богуш (8 – Динамо)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
