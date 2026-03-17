Лунин догнал Ризныка по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой 14-й матч в Лиге чемпионов.

Произошло это в ответном матче 1/8 финала, в котором «сливочные» на выезде играют против Манчестер Сити.

Украинец появился на поле во втором тайме, заменив Тибо Куртуа.

По количеству сыгранных матчей в ЛЧ Лунин догнал Дмитрия Ризныка, в активе которого 14 поединков в турнире в составе Шахтера.

Только три украинских вратаря сыграли большее количество матчей в турнире: Александр Шовковский (77), Андрей Пятов (72) и Анатолий Трубин (42).

Топ-10 украинских вратарей с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов