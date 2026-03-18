Тренер Реала обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити
Украинец отыграл на ноль в матче с «Манчестер Сити»
«Реал Мадрид» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1 в ответном матче Лиги чемпионов.
По сумме двух матчей команда Альваро Арбелоа уверенно вышла в четвертьфинал. В этом матче неожиданно шанс получил украинец Андрей Лунин, который отыграл весь второй тайм и сохранил свои ворота «сухими».
Главный тренер «сливочных» остался доволен игрой Лунина и лично поздравил его.
«Хочу поздравить его, ведь то, что он делает каждый раз, когда получает возможность защищать ворота мадридского Реала, – это нелегко», – сказал Альваро Арбелоа.
