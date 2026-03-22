Стало известно, кто может заменить Шевченко на посту президента УАФ

Стало известно, кто в будущем может побороться за пост президента Украинской ассоциации футбола, которую сейчас возглавляет легендарный футболист Андрей Шевченко.

Как отмечает Игорь Бурбас, на место президента УАФ в будущем будет претендовать президент львовского «Руха» Григорий Козловский, который еще со времен пандемии мечтает об этой должности.

Ранее сообщалось, что один из лучших бомбардиров Премьер-лиги, нападающий львовских «Карпат» Бабукарр Фаал мог оказаться в чемпионате Бельгии во время зимнего трансферного окна, однако его трансфер был заблокирован Козловским.