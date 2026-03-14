Президент украинского клуба заблокировал трансфер топ-бомбардира в Европу

Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги, форвард львовских «Карпат» Бабукарр Фаал мог оказаться в чемпионате Бельгии во время зимнего трансферного окна, однако его трансфер был заблокирован.

По информации источника, президент львовского «Руха», цвета которого ранее защищал 22-летний футболист, сделал все возможное, чтобы гамбиец присоединился к другому львовскому клубу:

«Стало известно, что гамбийским форвардом интересовался не кто-нибудь, а гранд из Бельгии – «Андерлехт». Футболист даже согласовал детали личного контракта и заработную плату с бельгийцами, однако в дело вступило легендарное «слияние» львовского футбола.

Григорий Козловский был заинтересован в переходе Фаала именно в «Карпаты», поэтому заблокировал трансфер в «Андерлехт» и оказал давление на игрока, чтобы в итоге тот оказался в другом львовском клубе», – сообщил источник.

Нынешний сезон Фаал начинал в составе «Руха», где провел 19 матчей во всех турнирах, забил девять голов и оформил один ассист. После трансфера в «Карпаты» форвард сыграл четыре игры и записал на свой счет гол и две результативных передачи.