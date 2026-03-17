Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм ведет звезду дортмундской Боруссии. Он обойдется дороже €45 млн
Англия
17 марта 2026, 22:05
Серу Гирасси летом может перебраться в Лондон

Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» проявляет интерес к подписанию в летнее трансферное окно 30-летнего центрфорварда дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси.

Африканец ищет возможность заключить последний топ-контракт в карьере, но в немецком клубе не готовы предлагать ему долгосрочное сотрудничество, так как нынешнее соглашение между сторонами действует еще два с лишним года.

В то же время «Тоттенхэм» отправлял своих скаутов на пять последних матчей дортмундцев, где те следили за Гирасси и пришли к выводу, что опытный форвард сможет идеально вписаться в состав «шпор» и усилить его.

Подписание Гирасси, вероятно, обойдется «Тоттенхэму» дороже 45 миллионов евро, которые прописаны в контракте форварда в качестве отступных, но лишь для избранных топ-клубов Европы и представителей Саудовской Аравии. Однако из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке Серу вряд ли пожелает переезжать к саудитам, а интереса от топ-клубов Европы к его персоне нынче нет, вследствие чего вариант с «Тоттенхэмом» может оказаться для Гирасси наиболее привлекательным.

В текущем сезоне Гирасси провел 38 матчей, в которых отличился 17 голами и 6 ассистами.

Ранее СМИ писали, что «Боруссия» будет готова к продаже Гирасси, как и Карима Адейеми, в летнее трансферное окно.

Серу Гирасси трансферы Тоттенхэм Боруссия Дортмунд трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Алексей Сливченко Источник: Sport Bild
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем