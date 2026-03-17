Тоттенхэм ведет звезду дортмундской Боруссии. Он обойдется дороже €45 млн

Представитель английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» проявляет интерес к подписанию в летнее трансферное окно 30-летнего центрфорварда дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси.

Африканец ищет возможность заключить последний топ-контракт в карьере, но в немецком клубе не готовы предлагать ему долгосрочное сотрудничество, так как нынешнее соглашение между сторонами действует еще два с лишним года.

В то же время «Тоттенхэм» отправлял своих скаутов на пять последних матчей дортмундцев, где те следили за Гирасси и пришли к выводу, что опытный форвард сможет идеально вписаться в состав «шпор» и усилить его.

Подписание Гирасси, вероятно, обойдется «Тоттенхэму» дороже 45 миллионов евро, которые прописаны в контракте форварда в качестве отступных, но лишь для избранных топ-клубов Европы и представителей Саудовской Аравии. Однако из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке Серу вряд ли пожелает переезжать к саудитам, а интереса от топ-клубов Европы к его персоне нынче нет, вследствие чего вариант с «Тоттенхэмом» может оказаться для Гирасси наиболее привлекательным.

В текущем сезоне Гирасси провел 38 матчей, в которых отличился 17 голами и 6 ассистами.

Ранее СМИ писали, что «Боруссия» будет готова к продаже Гирасси, как и Карима Адейеми, в летнее трансферное окно.