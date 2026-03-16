  Боруссия Д готовится совершить масштабные продажи игроков на 110 млн евро
16 марта 2026, 16:52
Боруссия Д готовится совершить масштабные продажи игроков на 110 млн евро

«Черно-желтые» могут расстаться с Каримом Адейеми и Серу Гирасси

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

В летнее трансферное окно руководство дортмундской «Боруссии» будет готово продать как минимум двух ключевых игроков атаки первой команды.

110 миллионов евро дортмундцы могут выручить на уходе 24-летнего вингера Карима Адейеми и 30-летнего центрфорварда Серу Гирасси.

Источник отмечает, что нынешние результаты первой команды в целом не радуют боссов клуба, и те готовы к летним масштабным переменам. Адейеми «Боруссия» будет готова продать за 60 миллионов евро, а Гирасси – за 50 миллионов.

Большую часть от вырученных средств в «Боруссии» планируют реинвестировать в усиление состава и подписать игроков, которые улучшат команду и внесут в нее «свежую кровь».

Ранее сообщалось, что супруга Карима Адейеми склоняет мужа к уходу из «Боруссии», мотивируя это желанием жить в другом городе.

Алексей Сливченко Источник: Bild
