  Футболист Динамо узнал от Забарного, что поедет в Испанию
18 марта 2026, 22:55
561
0

Футболист Динамо узнал от Забарного, что поедет в Испанию

Илья первым поздравил Нещерета с вызовом в сборную

18 марта 2026, 22:55 |
561
0
Футболист Динамо узнал от Забарного, что поедет в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Украинский вратарь Руслан Нещерет получил вызов в сборную Украины, которая уже 26 марта в Испании сыграет против сборной Швеции. Вратарь киевлян прокомментировал выбор Сергея Реброва.

– Вас вызвали в национальную сборную Украины. Расскажите о своих эмоциях от дебютного приглашения. С кем первым поделились этой приятной новостью?

– Нам скинули информацию в группу в WhatsApp, и так я узнал. Потом зашел в тренажерный зал, и там меня уже поздравили. Очень рад. Буквально через несколько секунд после того, как меня добавили в группу, Илья Забарный написал, поздравил и сказал, что будет рад меня видеть.

– Вы ожидали этого вызова или, наоборот, он стал неожиданным?

– Нет, не ожидал, просто работал, как мог, верил в себя, выкладывался на поле. И, как видите, эта работа дала результат.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Руслан Нещерет Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
