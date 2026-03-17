Нещерет отреагировал на решение Реброва вызвать его вместо Лунина

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о своей реакции на дебютный вызов в национальную сборную Украины:

– Сегодня у нас была интенсивная тренировка. Мы еще вчера начали недельный цикл, все хорошо, готовимся.

– Зачем вам желтые мячи?

– Насколько я видел, в «Александрии» часто играют именно желтыми мячами. Поэтому готовимся к условиям, которые нас там ждут, тренируемся с такими мячами. К ним нужно привыкнуть, ведь они новые, немного скользкие, поэтому надо привыкать.

– Вас вызвали в национальную сборную Украины. Расскажите о своих эмоциях от дебютного приглашения. С кем первым поделились этой приятной новостью?

– Нам скинули информацию в группу в WhatsApp, и так я узнал. Потом зашел в тренажерный зал, и там меня уже поздравили. Очень рад. Буквально через несколько секунд после того, как меня добавили в группу, Илья Забарный написал, поздравил и сказал, что будет рад меня видеть.

– Вы ожидали этого вызова или, наоборот, он стал неожиданным?

– Нет, не ожидал, просто работал, как мог, верил в себя, выкладывался на поле. И, как видите, эта работа дала результат.

– Сейчас еврокубковая неделя. Планируете ли смотреть матчи Лиги чемпионов?

– Посмотрю, какие там матчи в расписании, возможно, что-то включу. Но нужно ложиться спать пораньше, чтобы хорошо восстанавливаться. Возможно, первый матч посмотрю и первый тайм второго — и спать.

– За кого болеете? Кто, по вашему мнению, выиграет Лигу чемпионов?

– Я, как фанат «Реала», хотел бы, чтобы они выиграли. Но посмотрим.

– «Реал» выиграл 3:0 у «Манчестер Сити», хотя многие не считали их фаворитами. Это стало для вас неожиданностью?

– Думаю, в Лиге чемпионов «Реал» всегда выглядит мощно. Бывают определенные отрезки, когда они не слишком уверены, но в целом это очень сильная команда, особенно когда играет на «Сантьяго Бернабеу». Поэтому такой результат не был неожиданным.

– Есть ли, по вашему мнению, шанс, что интрига еще вернется?

– Конечно, интрига есть. «Манчестер Сити» – очень сильная команда, создает много моментов. В Лиге чемпионов возможно все.