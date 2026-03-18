Реал принял решение о будущем Лунина после матча с Манчестер Сити
В клубе рассчитывают на украинца
Мадридский «Реал» планирует масштабную перестройку состава по окончании сезона — клуб рассматривает возможность ухода шести игроков.
Президент Флорентино Перес и руководство уже формируют состав на сезон 2026/27, ища усиление в обороне и центре поля. Одновременно могут уйти игроки, которые не оправдали ожиданий: Камавинга, Дани Карвахаль, Ферлан Менди, Давид Алаба, Ф Гарсия и Антонио Рюдигер.
Карвахаль и Менди часто травмируются, Алаба до сих пор восстанавливается после серьезной травмы 2023 года. Гарсия и Рюдигер рискуют уйти из-за нестабильной игры и возраста. Камавингу клуб готов продать за 50 миллионов евро.
В то же время сообщается, что в планы «Реала» не входит расставание с украинским вратарем Андреем Луниным.
