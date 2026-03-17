Микель АРТЕТА: «Мы знаем, что должны делать»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера»:

«Глядя на их игру против «Баварии» в выходные, могу сказать, что она была очень похожа на прошлогоднюю против нас. Команда отлично подготовлена, имеет четкую структуру. Мы знаем, что должны сделать перед нашими болельщиками. Надеемся, что нам это удастся.

Юриен Тимбер и Мартин Одегаард выбыли, но Леандро Троссард готов к матчу.

Победа над «Эвертоном»? Это был важный момент, приятный момент, который мы пережили вместе. Но сейчас все внимание сосредоточено на игре с «Байером».

Многие факторы повлияют на то, выйдем ли мы в четвертьфинал. Чтобы этого добиться, нам нужно, чтобы все элементы были в нашу пользу».

Матч «Арсенал» – «Байер» состоится 17 марта в 22:00 по киевскому времени.