Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Мы знаем, что должны делать»
Лига чемпионов
17 марта 2026, 19:59
Микель АРТЕТА: «Мы знаем, что должны делать»

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от игры с «Байером»

УЕФА. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера»:

«Глядя на их игру против «Баварии» в выходные, могу сказать, что она была очень похожа на прошлогоднюю против нас. Команда отлично подготовлена, имеет четкую структуру. Мы знаем, что должны сделать перед нашими болельщиками. Надеемся, что нам это удастся.

Юриен Тимбер и Мартин Одегаард выбыли, но Леандро Троссард готов к матчу.

Победа над «Эвертоном»? Это был важный момент, приятный момент, который мы пережили вместе. Но сейчас все внимание сосредоточено на игре с «Байером».

Многие факторы повлияют на то, выйдем ли мы в четвертьфинал. Чтобы этого добиться, нам нужно, чтобы все элементы были в нашу пользу».

Матч «Арсенал» – «Байер» состоится 17 марта в 22:00 по киевскому времени.

Микель Артета пресс-конференция Байер Арсенал Лондон Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Забить с углового
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем