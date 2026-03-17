Буде-Глимт установил новый рекорд Лиги чемпионов
Норвежский клуб снова сыграет матч ЛЧ тем самым стартовым составом
Норвежский Буде-Глимт в очередной раз установил новый рекорд Лиги чемпионов.
Команда из Норвегии стала первой в истории турнира, которая сыграет в шестой раз подряд одним и тем же стартовым составом!
Напомним, на прошлой неделе желто-черные стали первым клубом в истории Норвегии, победившим в 5 матчах подряд самого престижного турнира Европы.
Победная серия Буде-Глимт в Лиге чемпионов (5)
- Буде-Глимт – Спортинг – 3:0
- Интер – Буде-Глимт – 1:2
- Буде-Глимт – Интер – 3:1
- Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
- Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
Победная серия Буде-Глимт в 2026 году (6)
- 1/8 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Спортинг – 3:0
- 1/8 финала Кубка Норвегии, Мольде – Буде-Глимт – 1:2
- 1/16 финала Лиги чемпионов, Интер – Буде-Глимт – 1:2
- 1/16 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Интер – 3:1
- Лига чемпионов, этап лиги, Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
- Лига чемпионов, этап лиги, Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
6 - Bodø/Glimt are the first side in UEFA Champions League history to name the same starting XI for six successive games. Familiarity. pic.twitter.com/XuYhKK8DvL— OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
