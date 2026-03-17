Лига чемпионов
17 марта 2026, 19:24 |
872
0

Буде-Глимт установил новый рекорд Лиги чемпионов

Норвежский клуб снова сыграет матч ЛЧ тем самым стартовым составом

17 марта 2026, 19:24 |
872
0
Буде-Глимт установил новый рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский Буде-Глимт в очередной раз установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Команда из Норвегии стала первой в истории турнира, которая сыграет в шестой раз подряд одним и тем же стартовым составом!

Напомним, на прошлой неделе желто-черные стали первым клубом в истории Норвегии, победившим в 5 матчах подряд самого престижного турнира Европы.

Победная серия Буде-Глимт в Лиге чемпионов (5)

  • Буде-Глимт – Спортинг – 3:0
  • Интер – Буде-Глимт – 1:2
  • Буде-Глимт – Интер – 3:1
  • Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
  • Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1

Победная серия Буде-Глимт в 2026 году (6)

  • 1/8 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Спортинг – 3:0
  • 1/8 финала Кубка Норвегии, Мольде – Буде-Глимт – 1:2
  • 1/16 финала Лиги чемпионов, Интер – Буде-Глимт – 1:2
  • 1/16 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Интер – 3:1
  • Лига чемпионов, этап лиги, Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
  • Лига чемпионов, этап лиги, Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
По теме:
Арсенал – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Сыграет ли Лунин? Обнародованы стартовые составы на матч Ман Сити – Реал
Арсенал – Байер. Стали известны стартовые составы на игру
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Бокс | 17 марта 2026, 05:55 3
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»

Усик против допуска россиян

7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17 марта 2026, 19:30 0
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты

Но до кардинальных перемен еще далеко

Макс ФЕРСТАППЕН: «Вы не разбираетесь в гонках. Ф-1 разрушена»
Авто/мото | 17.03.2026, 12:59
Макс ФЕРСТАППЕН: «Вы не разбираетесь в гонках. Ф-1 разрушена»
Макс ФЕРСТАППЕН: «Вы не разбираетесь в гонках. Ф-1 разрушена»
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Футбол | 17.03.2026, 07:44
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17.03.2026, 06:55
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Популярные новости
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
15.03.2026, 21:55
Волейбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
16.03.2026, 04:32 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 137
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
