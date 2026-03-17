Буде-Глимт установил новый рекорд Лиги чемпионов

Норвежский Буде-Глимт в очередной раз установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Команда из Норвегии стала первой в истории турнира, которая сыграет в шестой раз подряд одним и тем же стартовым составом!

Напомним, на прошлой неделе желто-черные стали первым клубом в истории Норвегии, победившим в 5 матчах подряд самого престижного турнира Европы.

Победная серия Буде-Глимт в Лиге чемпионов (5)

Буде-Глимт – Спортинг – 3:0

Интер – Буде-Глимт – 1:2

Буде-Глимт – Интер – 3:1

Атлетико – Буде-Глимт – 1:2

Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1

Победная серия Буде-Глимт в 2026 году (6)

1/8 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Спортинг – 3:0

1/8 финала Кубка Норвегии, Мольде – Буде-Глимт – 1:2

1/16 финала Лиги чемпионов, Интер – Буде-Глимт – 1:2

1/16 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Интер – 3:1

Лига чемпионов, этап лиги, Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1

Лига чемпионов, этап лиги, Атлетико – Буде-Глимт – 1:2