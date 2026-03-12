Буде-Глимт переписал историю Лиги чемпионов
Впервые клуб из Норвегии победил в 5 матчах турнира
Норвежский Буде-Глимт в очередной раз вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.
В этот раз норвежцы стали первым клубом в истории своей страны, победившим в 5 подряд матчах самого престижного турнира Европы.
Победная серия Буде-Глимт продолжилась в домашнем поединке 1/8 финала против Спортинга (3:0).
Победная серия Буде-Глимт в Лиге чемпионов (5)
- Буде-Глимт – Спортинг – 3:0
- Интер – Буде-Глимт – 1:2
- Буде-Глимт – Интер – 3:1
- Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
- Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
Также отметим, что Буде-Глимт победил во всех 6 официальных матчах в 2026 году!
Кроме 5 побед, одержанных в Лиге чемпионов, желто-черные также победили Мольде в 1/8 финала Кубка Норвегии.
Победная серия Буде-Глимт в 2026 году (6)
- 1/8 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Спортинг – 3:0
- 1/8 финала Кубка Норвегии, Мольде – Буде-Глимт – 1:2
- 1/16 финала Лиги чемпионов, Интер – Буде-Глимт – 1:2
- 1/16 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Интер – 3:1
- Лига чемпионов, этап лиги, Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
- Лига чемпионов, этап лиги, Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
Five incredible wins in a row 🖐️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026
Another chapter in Bodø/Glimt's fairytale ✨#UCL pic.twitter.com/9OOXjccGgr
🇳🇴🥇 Bodø/Glimt are the FIRST ever Norwegian team to win 5 successive matches in the Champions League proper. History made. ✅ pic.twitter.com/5Lj3RgxM2l— EuroFoot (@eurofootcom) March 11, 2026
