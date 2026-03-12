Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буде-Глимт переписал историю Лиги чемпионов
Лига чемпионов
12 марта 2026, 11:41 | Обновлено 12 марта 2026, 11:43
Норвежский Буде-Глимт в очередной раз вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.

В этот раз норвежцы стали первым клубом в истории своей страны, победившим в 5 подряд матчах самого престижного турнира Европы.

Победная серия Буде-Глимт продолжилась в домашнем поединке 1/8 финала против Спортинга (3:0).

Победная серия Буде-Глимт в Лиге чемпионов (5)

  • Буде-Глимт – Спортинг – 3:0
  • Интер – Буде-Глимт – 1:2
  • Буде-Глимт – Интер – 3:1
  • Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
  • Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1

Также отметим, что Буде-Глимт победил во всех 6 официальных матчах в 2026 году!

Кроме 5 побед, одержанных в Лиге чемпионов, желто-черные также победили Мольде в 1/8 финала Кубка Норвегии.

Победная серия Буде-Глимт в 2026 году (6)

  • 1/8 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Спортинг – 3:0
  • 1/8 финала Кубка Норвегии, Мольде – Буде-Глимт – 1:2
  • 1/16 финала Лиги чемпионов, Интер – Буде-Глимт – 1:2
  • 1/16 финала Лиги чемпионов, Буде-Глимт – Интер – 3:1
  • Лига чемпионов, этап лиги, Буде-Глимт – Манчестер Сити – 3:1
  • Лига чемпионов, этап лиги, Атлетико – Буде-Глимт – 1:2
Кварацхелия повторил достижение Мбаппе за ПСЖ в Лиге чемпионов
4 команды, прошедшие дальше в плей-офф ЛЧ после поражения в 3+ гола
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Арбелоа на разгром в Мадриде
Лига чемпионов статистика Буде-Глимт Манчестер Сити Атлетико Мадрид Интер Милан Спортинг Лиссабон
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
