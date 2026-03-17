Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 17 марта. Смотреть онлайн LIVE

17 марта проходят ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 4 поединка ЛЧ.

Во вторник, 17 марта, пройдут поединки: Спортинг – Буде-Глимт, Арсенал – Байер, Манчестер Сити – Реал Мадрид, Челси – ПСЖ.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи. 17–18 марта 2026

Расписание матчей

17.03. 19:45. Спортинг (Португалия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 0:3]

17.03. 22:00. Арсенал (Англия) – Байер (Германия) [первый матч – 1:1]

17.03. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) [первый матч – 0:3]

17.03. 22:00. Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) [первый матч – 2:5]

