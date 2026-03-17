Руслан КОСТЫШИН: «Команда играла отлично, а результат – несправедливый»

В поединке 20-го тура УПЛ «Колос» сыграл вничью 1:1 с луганской «Зарей». Итог матча подвел наставник «Колоса» Руслан Костышин.

«Есть разница между тем, как матчи проходят, и есть конечный результат. Я в раздевалке привел ребятам пример финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Манчестер Юнайтед», где баварцы 90 минут обыгрывали англичан, однако заключительные две минуты все перевернули полностью. Это была трагедия. Я смотрел ту игру в 1999 году, и «Бавария» была намного сильнее «Манчестера». Так же и наша игра против «Зари» – команда выглядела очень солидно, очень убедительно, много создавала моментов. Игра должна была закрыться давно. Говорят, что «Случай – второе имя Бога». Был случай для «Зари» – и 1:1.

Это все психология. Команда соперников на последних минутах создает давление – идет подача, есть ошибка индивидуальная, а не тактическая. Футбол состоит из ошибок, мы должны поддержать ошибившегося игрока. Мне было главнее, как команда отреагировала после игры с «Эпицентром». Тяжелая неделя была у нас. Мы многое поработали в психологическом плане, эмоциональном. И это было видно на футбольном поле. Команда играла отлично, а результат, можно сказать, несправедлив. Но в футболе не всегда выигрывает сильнейший. Надо это принять и двигаться дальше. Потому что есть рисунок, есть игра. Даже с «Эпицентром» мы до тридцатой минуты красиво выглядели, но потом начался большой бардак. Однако, если взять все четыре игры в новом году – у нас есть поставленная игра, хорошие взаимодействия. Мы учимся играть первым номером. Может только с «Полесьем» были качели. Все в раздевалке были с опущенными головами – у них разочарование, потому что ребята считают, что заслуживали большего. Их нужно было поддержать, найти правильные слова. Они заслуживают только похвалы за этот матч», – сказал Руслан Костышин.