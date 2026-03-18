Миколенко получил заманчивый вариант трансфера к игроку сборной Украины
Виталий может оказаться в «Роме»
В сфере трансферных планов «Ромы» появился футболист сборной Украины.
Как отмечает источник, наибольшее внимание сейчас «волки» уделяют левому защитнику Виталию Миколенко, который в настоящее время выступает за «Эвертон».
22-летний украинский защитник в этом сезоне уже провел 25 матчей в АПЛ и может стать ключевым усилением для «Ромы» на левом фланге обороны. Римляне планируют переход уже летом, а переговоры с окружением украинца стартуют уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» пытается продлить контракт с украинским левым защитником Виталием Николенко, но у клуба возникли сложности.
