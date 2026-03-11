Эвертон определил будущее Миколенко. У клуба возникли трудности
Клуб ведет переговоры с украинцем о продлении контракта
«Эвертон» пытается продлить контракт с украинским левым защитником Виталием Миколенко, действующее соглашение которого истекает следующим летом.
Переговоры между сторонами продолжаются уже несколько месяцев, однако возникли трудности и решение пока не принято. В клубе хотят сохранить украинца, но ситуация остается неопределенной.
В случае ухода Миколенко возможным вариантом усиления для ливерпульцев называют Майлза Льюиса-Скелли из лондонского «Арсенала».
Ранее украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко заявил, что ему не нравится играть против своего одноклубника – сенегальского вингера Илимана Ндиайе.
