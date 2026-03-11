Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон определил будущее Миколенко. У клуба возникли трудности
Англия
11 марта 2026, 07:02 | Обновлено 11 марта 2026, 07:09
971
1

Эвертон определил будущее Миколенко. У клуба возникли трудности

Клуб ведет переговоры с украинцем о продлении контракта

11 марта 2026, 07:02 | Обновлено 11 марта 2026, 07:09
971
1 Comments
Эвертон определил будущее Миколенко. У клуба возникли трудности
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» пытается продлить контракт с украинским левым защитником Виталием Миколенко, действующее соглашение которого истекает следующим летом.

Переговоры между сторонами продолжаются уже несколько месяцев, однако возникли трудности и решение пока не принято. В клубе хотят сохранить украинца, но ситуация остается неопределенной.

В случае ухода Миколенко возможным вариантом усиления для ливерпульцев называют Майлза Льюиса-Скелли из лондонского «Арсенала».

Ранее украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко заявил, что ему не нравится играть против своего одноклубника – сенегальского вингера Илимана Ндиайе.

По теме:
Байер – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Виталий Миколенко продление контракта трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон Майлз Льюис-Скелли
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Футбол | 10 марта 2026, 21:22 5
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»

Тренер вспомнил напряженные отношения

Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Теннис | 10 марта 2026, 08:49 6
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Элина прошла Эшлин Крюгер, Марта не сумела справиться с Еленой Рыбакиной

ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10.03.2026, 19:55
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10.03.2026, 09:49
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Футбол | 11.03.2026, 05:02
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Суркис определил, приглашать ли Йовичевича в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ніхто й не сумнівався
Ответить
0
Популярные новости
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
09.03.2026, 13:27 1
Теннис
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02 2
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 15
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 4
Другие виды
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем