Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИКОЛЕНКО: «Он может сделать все, что угодно. Не люблю играть против него»
Англия
07 марта 2026, 22:23 |
1166
0

МИКОЛЕНКО: «Он может сделать все, что угодно. Не люблю играть против него»

Украинец отметил игру своего одноклубника Илимана Ндиайе

07 марта 2026, 22:23 |
1166
0
МИКОЛЕНКО: «Он может сделать все, что угодно. Не люблю играть против него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко заявил, что ему не нравится играть против своего одноклубника - сенегальского вингера Илимана Ндиайе.

«Когда он начал играть со мной на фланге чуть больше, я просто понял: отдай ему мяч и он сможет сделать все, что угодно. Он может создавать моменты, он может сделать с мячом все, что угодно.

Он создает возможности, имея всего несколько свободных ярдов, ему нужно всего несколько ярдов. Если вы видели его мастерство, это невероятно. Мне не нравится играть против таких игроков, как он», - сказал украинец YouTube-каналу «Эвертона».

Сообщалось, что в Англии поставили крест на Миколенко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем
Арсенал под руководством Артеты одержал рекордное количество побед в сезоне
Арсенал стал третьим клубом топ-5 лиг со 100+ голами в сезоне 2025/26
Илиман Ндиайе Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пара века. Сидни Суини призналась в восхищении Криштиану Роналду
Футбол | 07 марта 2026, 21:49 0
ФОТО. Пара века. Сидни Суини призналась в восхищении Криштиану Роналду
ФОТО. Пара века. Сидни Суини призналась в восхищении Криштиану Роналду

Слова актрисы о Роналду быстро стали вирусными среди футбольных фанатов

Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07 марта 2026, 11:10 31
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины

Тренер готов вернуться в Венгрию

Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Футбол | 07.03.2026, 17:35
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07.03.2026, 08:26
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07.03.2026, 10:12
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 14
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 8
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем