МИКОЛЕНКО: «Он может сделать все, что угодно. Не люблю играть против него»
Украинец отметил игру своего одноклубника Илимана Ндиайе
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко заявил, что ему не нравится играть против своего одноклубника - сенегальского вингера Илимана Ндиайе.
«Когда он начал играть со мной на фланге чуть больше, я просто понял: отдай ему мяч и он сможет сделать все, что угодно. Он может создавать моменты, он может сделать с мячом все, что угодно.
Он создает возможности, имея всего несколько свободных ярдов, ему нужно всего несколько ярдов. Если вы видели его мастерство, это невероятно. Мне не нравится играть против таких игроков, как он», - сказал украинец YouTube-каналу «Эвертона».
Сообщалось, что в Англии поставили крест на Миколенко.
