Нидерландская бригада арбитров будет работать на матче Шахтер – Лех

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче-ответе 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между «Шахтером» и «Лехом».

Главным рефери назначен Сандер ван дер Эйк из Нидерландов. Ассистировать ему будут соотечественники – Ренс Блуминк и Стефан де Гроот. Четвертый арбитр – Марк Нагтегал, который также представляет Нидерланды.

За систему VAR будут отвечать нидерландцы: Клей Руперти – главный, и Ричард Мартенс – ассистент.

Ранее ван дер Эйк не пересекался с украинскими клубами на взрослом уровне, но судил матч с участием «Рух U-19» в Юношеской лиге УЕФА. Тогда во втором раунде Пути чемпионов львовяне на выезде обыграли «Галатасарай» – 3:1.

Матч «Шахтер» – «Лех» состоится в четверг, 19 марта, в Кракове на стадионе Генрика Реймана. Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первая встреча этих команд в Познани завершилась со счетом 3:1 в пользу «Шахтера».