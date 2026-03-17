  4. Украинский тренер: «Эта команда – разочарование нынешнего сезона УПЛ»
Украина. Премьер лига
17 марта 2026, 15:33 |
Украинский тренер: «Эта команда – разочарование нынешнего сезона УПЛ»

Александр Бабич раскритиковал львовские «Карпаты»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Известный украинский тренер Александр Бабич раскритиковал львовские Карпаты, предположив, кто может вылететь из УПЛ по итогам нынешнего сезона.

– А что вы можете сказать о претендентах на зону переходных матчей?

– «Рух» покинуло много футболистов, и это не могло не отразиться на результате. Четыре поражения подряд отбросили команду из середины пелотона в опасную зону. Наполовину резервным составом трудно будет чего-нибудь достичь. Выхода из этой ситуации пока не видно.

Что касается «Эпицентра», эта команда находится в лучшем положении благодаря подбору игроков и качественной работе тренерского штаба.

Все находящиеся на расстоянии трех очков команды являются претендентами на зону переходных матчей. А это «Оболонь», «Кудровка», «Верес» и «Карпаты». Львовяне вообще разочарование нынешнего сезона. Имея отличные возможности, команда ведет жалкое существование, учитывая результаты в чемпионате, – сказал Бабич.

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно расторг контракт с украинцем
ФОТО. По три игрока Карпат и Полесья. Определена сборная тура УПЛ
Ян МОРГОВСКИЙ: «В Первой лиге вообще нет простых соперников»
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Футбол | 17 марта 2026, 14:13 2
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался

Коноплю может заменить Михайличенко

КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Бокс | 17 марта 2026, 07:38 0
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»

Теренс — о Кейшоне Дэвисе и Шакуре Стивенсоне

Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
Футбол | 17.03.2026, 09:52
Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17.03.2026, 08:11
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Один из лучших тренеров Украины может возглавить Карпаты
Футбол | 16.03.2026, 15:52
Один из лучших тренеров Украины может возглавить Карпаты
Один из лучших тренеров Украины может возглавить Карпаты
Mark4854590
Чесно кажучи, прочитавши заголовок думав, що йдеться про Олександрію
Популярные новости
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 10
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
