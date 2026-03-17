Украинский тренер: «Эта команда – разочарование нынешнего сезона УПЛ»

Известный украинский тренер Александр Бабич раскритиковал львовские Карпаты, предположив, кто может вылететь из УПЛ по итогам нынешнего сезона.

– А что вы можете сказать о претендентах на зону переходных матчей?

– «Рух» покинуло много футболистов, и это не могло не отразиться на результате. Четыре поражения подряд отбросили команду из середины пелотона в опасную зону. Наполовину резервным составом трудно будет чего-нибудь достичь. Выхода из этой ситуации пока не видно.

Что касается «Эпицентра», эта команда находится в лучшем положении благодаря подбору игроков и качественной работе тренерского штаба.

Все находящиеся на расстоянии трех очков команды являются претендентами на зону переходных матчей. А это «Оболонь», «Кудровка», «Верес» и «Карпаты». Львовяне вообще разочарование нынешнего сезона. Имея отличные возможности, команда ведет жалкое существование, учитывая результаты в чемпионате, – сказал Бабич.