Украинский тренер: «Эта команда – разочарование нынешнего сезона УПЛ»
Александр Бабич раскритиковал львовские «Карпаты»
Известный украинский тренер Александр Бабич раскритиковал львовские Карпаты, предположив, кто может вылететь из УПЛ по итогам нынешнего сезона.
– А что вы можете сказать о претендентах на зону переходных матчей?
– «Рух» покинуло много футболистов, и это не могло не отразиться на результате. Четыре поражения подряд отбросили команду из середины пелотона в опасную зону. Наполовину резервным составом трудно будет чего-нибудь достичь. Выхода из этой ситуации пока не видно.
Что касается «Эпицентра», эта команда находится в лучшем положении благодаря подбору игроков и качественной работе тренерского штаба.
Все находящиеся на расстоянии трех очков команды являются претендентами на зону переходных матчей. А это «Оболонь», «Кудровка», «Верес» и «Карпаты». Львовяне вообще разочарование нынешнего сезона. Имея отличные возможности, команда ведет жалкое существование, учитывая результаты в чемпионате, – сказал Бабич.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коноплю может заменить Михайличенко
Теренс — о Кейшоне Дэвисе и Шакуре Стивенсоне