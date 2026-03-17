Еврокубки с Ярославом Перканюком

17 марта 2026, 11:46 | Обновлено 17 марта 2026, 11:47
Почти невозможное для «Сити», «Байера» и «Спортинга», «Шахтер» идет дальше

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги конференций (17-19-го марта).

«Арсенал» – «Байер». Первый матч - 1:1

Гегемон нынешнего сезона немного сбавил обороты. В основном этапе Лиги чемпионов «Арсенал» стал безоговорочно лучшей командой турнира, выиграв все поединки, однако на первой же стадии плей-офф испытал серьезные проблемы. Более того, если бы не досадный для «фармацевтов» пенальти за минуту до конца основного времени, то вице-чемпион Германии и вовсе добыл бы победу. Закономерную победу. Но вице-чемпиону Англии откровенно повезло. Говорят, что везет сильнейшим, и с этим спорить сложно, да и глупо. Перед ответной встречей команда Микеля Артеты видится явным фаворитом. И вряд ли что-то помешает «канонирам» пробиться в четвертьфинал. На мой взгляд, чуда в этом поединке не будет. Но вот на забитый мяч гости наиграют, на мой взгляд.

«Челси» – «ПСЖ». Первый матч - 2:5

Контролировать контролированный хаос действующего обладателя Лиги чемпионов «пенсионерам» удавалось до середины второго тайма. Равная была игра, конкурентная. Но вот затем что-то в игровом механизме «синих» сломалось, и они за двадцать минут пропустили аж три мяча. Тем не менее, я склонен считать, что вот в этом поединке «чудо» как раз возможно. Несмотря на уверенный задел парижан в счете, позволяющий уже нащупывать одной ногой твердую почву четвертьфинала, я убежден, что «синие» еще не сказали своего последнего слова. На мой взгляд, «Челси» в этом матче выиграет. Не уверен, что «аристократы» пройдут дальше, но вот то, что одержат победу в лондонском матче, у меня есть устойчивая уверенность.

«Манчестер Сити» – «Реал». Первый матч - 0:3

Ну какой же плей-офф ЛЧ без очной дуэли «Сити» и «Мадрида»? Правильно, никакой. Оппоненты, позиционирующие себя непримиримыми, в матчах на вылет встречается уже пятый сезон подряд. Два последних по счету противостояния были за «сливочными». И это тоже должно быть в их пользу. Дело тут и в очень убедительном счете первой игры в пользу «Реала», но еще больше в пользу «королевского клуба» - игровая апатия «горожан». Похоже, Гвардиола таки теряет хватку, и его время в «МанСити» уже подходит к концу. Во всяком случае, тактическую дуэль Арбелоа в первом матче Пеп проиграл вчистую. Я не могу представить, что должно случится «эдакое», чтобы «Манчестер Сити» отыграл три мяча и прошел дальше. Более того, я почему-то уверен, что хозяевам и просто победить, хотя бы в один мяч, будет весьма сложно. Моя ставка на эту игру – «обе забьют». Что касается результата, то наиболее оптимальной мне видится ничья.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

«Спортинг» – «Буде-Глимт». Первый матч - 0:3

Сказка норвежской золушки продолжается. Хотя если учесть, сколько «скальпов» великих да именитых снял в этом сезоне ЛЧ чемпион Норвегии, то для «БГ» в этой связи более подходящее определение «гроза авторитетов». Опять-таки, не ведаю, что должно случится в Лиссабоне, чтобы хозяева сумели отыграть огромную фору и пройти в четвертьфинал. Чемпион Португалии в первой встрече не убедил от слова совсем, в то время как норвежцы сыграли потрясающе. Мне кажется, «Буде-Глимт», словно хищник, почувствовал запах крови, и теперь уже ни в коем случае не отпустит свою жертву. По сумме двух матчей «БД» выйдет в четвертьфинал. В этом я практически не сомневаюсь. Что-то мне подсказывает, что и в ответной встрече может быть сенсация. То есть, что норвежцы не проиграют. При «обе забьют».

«Ливерпуль» – «Галатасарай». Первый матч - 0:1

В последних матчах «красные» не впечатляют, а их тренер только то и умеет делать, что судей ругать. Но, в то же время я не сомневаюсь, что ответная игра против чемпиона Турции для команды Арне Слота станет таким себе водоразделом. Таким себе противостоянием, которое нужно вырывать зубами, если иным способом вырывать не получается. Я не сомневаюсь, что в случае, если «Ливер» не пройдет «Галатасарай», в конце сезона Слоту укажут на дверь. И будут правы. Но сейчас не об этом. А о том, что Слот и его команда поставят на ответную встречу с чемпионом Турции практически все, что у них есть в закромах. И таки пройдут дальше. Моя ставка – уверенная победа хозяев.

«Барселона» – «Ньюкасл». Первый матч - 1:1

И в этом случае рекомендую ставить на уверенную победу хозяев. И в этом случае проход в следующий раунд для домашней команды является чем-то вроде одержимости. Да и Лапорта, накануне игры с «Ньюкаслом» выигравший борьбу за кресло президента «больше, чем клуба», наверняка пообещает всяческие «плюшки» своей команде за выход в четвертьфинал. Хотя, в то же время, я не сомневаюсь, что матч для «блауграны» сложится непросто, как и все их последние матчи против английских команд. Тем не менее, я все-таки рекомендую ставить на хозяев: Рафинья и компания порешают. Хотя еще более очевидной для меня является ставка «обе забьют». Ну, нынешняя «Барса» иначе не выигрывает.

«Шахтер» – «Лех». Первый матч - 3:1

Перед началом первого матча мне казалось, что «Шахтер» испытает более ощутимые проблемы в игре против «Леха». Так мне казалось по причине неубедительной игровой формы «горняков», да и неплохое впечатление произвел на меня атакующий потенциал «железнодорожников» (лучшая атака в польском чемпионате на момент первой игры, к тому же, в основном раунде ЛК «Лех» забил на два мяча больше, чем «Шахтер»). Однако, увидев нынешний «Лех» воочию, я пришел к весьма прямолинейному выводу, что проиграть такой разбалансированной обороне нынешний «Шахтер» попросту не может. Даже и со своими ощутимыми проблемами в атаке. Я могу предположить, что Арда Туран затеет в ответной встрече против «сине-белых» существенную ротацию, и что «горняки» в Кракове будут играть в эконом-режиме, но даже при таком раскладе украинская команда должна без видимых проблем выходить в четвертьфинал. Если «Шахтер», точнее, если бразильцы «Шахтера» не будут валять дурака и в ответном поединке, то тогда номинальные хозяева добудут победу. Вот на минимальную победу нашей команды я и настраиваюсь в этой игре.

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

