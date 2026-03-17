  4. Украинский легионер получил травму в Европе и пропустит третий матч подряд
17 марта 2026, 19:21
Украинский легионер получил травму в Европе и пропустит третий матч подряд

Наставник «Андерлехта» Жереми Таравел сообщил о повреждении 24-летнего форварда Даниила Сикана

ФК Андерлехт. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан, который выступает в составе «Андерлехта», пропустит третий матч подряд из-за травмы – об этом сообщил главный тренер команды.

«У Даниила проблемы с приводными мышцами», – сообщил Жереми Таравел на пресс-конференции. «Мы будем осторожными и хотим, чтобы он был готов к плей-офф».

Сикан перебрался в чемпионат Бельгии из турецкого «Трабзонспора» за четыре миллиона евро. В составе бельгийского клуба 24-летний украинский форвард провел шесть матчей, однако результативными действиями не отличался.

Подопечные Таравела набрали 44 балла и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. «Андерлехту» осталось сыграть один матч регулярного чемпионата перед началом плей-офф.

В воскресенье, 22 марта, команда Таравела на домашней арене встретится с «Серкль Брюгге». Поединок 30-го тура начнется в 19:30 по киевскому времени.

По теме:
Президент украинского клуба заблокировал трансфер топ-бомбардира в Европу
Роман ЯКУБА: «Понимал, что в Шахтере шансов будет немного»
Чемпионат Бельгии. Андерлехт сыграл вничью с Брюгге, Сикан – вне заявки
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17 марта 2026, 06:55 7
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон

Обнародована заявка ПСЖ на матч с «Челси»

Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Другие виды | 16 марта 2026, 20:24 4
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь

Лаврухин покинул территорию Украины

Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Футбол | 17.03.2026, 07:00
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Другие виды | 17.03.2026, 13:08
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 17.03.2026, 17:50
Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Популярные новости
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
16.03.2026, 04:32 5
Футбол
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
15.03.2026, 21:55
Волейбол
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 136
Футбол
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 19
Футбол
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
