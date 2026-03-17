Украинский легионер получил травму в Европе и пропустит третий матч подряд
Наставник «Андерлехта» Жереми Таравел сообщил о повреждении 24-летнего форварда Даниила Сикана
Украинский форвард Даниил Сикан, который выступает в составе «Андерлехта», пропустит третий матч подряд из-за травмы – об этом сообщил главный тренер команды.
«У Даниила проблемы с приводными мышцами», – сообщил Жереми Таравел на пресс-конференции. «Мы будем осторожными и хотим, чтобы он был готов к плей-офф».
Сикан перебрался в чемпионат Бельгии из турецкого «Трабзонспора» за четыре миллиона евро. В составе бельгийского клуба 24-летний украинский форвард провел шесть матчей, однако результативными действиями не отличался.
Подопечные Таравела набрали 44 балла и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. «Андерлехту» осталось сыграть один матч регулярного чемпионата перед началом плей-офф.
В воскресенье, 22 марта, команда Таравела на домашней арене встретится с «Серкль Брюгге». Поединок 30-го тура начнется в 19:30 по киевскому времени.
