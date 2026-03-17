Чернигов и Феникс-Мариуполь назвали стартовые составы на матч 1/4 финала КУ

Во вторник, 17 марта, в 12:00 состоится матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу.

«Чернигов» примет «Феникс-Мариуполь» в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена».

Главным арбитром встречи назначен Клим Заброда из Киева.

Для обеих команд этот матч станет первым официальным в 2026 году, поскольку они представляют Первую лигу, где «Чернигов» занимает 11-е место, а «Феникс-Мариуполь» – 14-е.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру: