ОФИЦИАЛЬНО. Матч Чернигов – Феникс-Мариуполь перенесен

ФК «Чернигов» сообщил на официальных страницах о переносе матча 1/4 финала Кубка Украины с «Фениксом-Мариуполем».

«Матч перенесен. Из-за действий страны-террориста сегодняшний футбольный праздник не состоялся. Новую дату и время игры сообщим совсем скоро, после решения УАФ. Приобретенные билеты остаются действительными. Спасибо всем, кто пришел поддержать команду.

Вместе – мы сила! Берегите себя и близких», – говорится в заявлении клуба.

Старт игры в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена» был запланирован на 12:00.

Во время разминки команд в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги, из-за чего начало матча было отложено, а команды в укрытии дождались отбоя угрозы, после чего вернулись на поле.

Однако и со второй попытки начать матч не удалось. Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 14:20 по киевскому времени, но в 14:10 снова была объявлена тревога, и команды вернулись в укрытие. По состоянию на момент написания новости тревога в городе продолжается...