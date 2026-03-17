  4. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Чернигов – Феникс-Мариуполь перенесен
17 марта 2026, 15:53 | Обновлено 17 марта 2026, 16:01
1408
4

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Чернигов – Феникс-Мариуполь перенесен

Новая дата матча будет сообщена позже

17 марта 2026, 15:53 | Обновлено 17 марта 2026, 16:01
1408
4 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Чернигов – Феникс-Мариуполь перенесен
ФК Чернигов

ФК «Чернигов» сообщил на официальных страницах о переносе матча 1/4 финала Кубка Украины с «Фениксом-Мариуполем».

«Матч перенесен. Из-за действий страны-террориста сегодняшний футбольный праздник не состоялся.

Новую дату и время игры сообщим совсем скоро, после решения УАФ.

Приобретенные билеты остаются действительными.

Спасибо всем, кто пришел поддержать команду.
Вместе – мы сила!

Берегите себя и близких», – говорится в заявлении клуба.

Старт игры в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена» был запланирован на 12:00.

Во время разминки команд в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги, из-за чего начало матча было отложено, а команды в укрытии дождались отбоя угрозы, после чего вернулись на поле.

Однако и со второй попытки начать матч не удалось. Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 14:20 по киевскому времени, но в 14:10 снова была объявлена тревога, и команды вернулись в укрытие. По состоянию на момент написания новости тревога в городе продолжается...

Иван Чирко Источник: ФК Чернигов
Iigor6583
Шкода, що німець не добив рашистських свинособак в 41-му.
❤️🍓
Жаль... Ну ждём новой даты!
Олег Заворотный
Важко наразі в Чернігові щось планувати та грати. Нажаль. Можливо доцільніше було б в іншому місті зіграти
