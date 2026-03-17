  4. Вторая попытка неудачная. Старт игры Чернигов – Феникс-Мариуполь отложен
Кубок Украины
17 марта 2026, 14:14 | Обновлено 17 марта 2026, 14:16
Вторая попытка неудачная. Старт игры Чернигов – Феникс-Мариуполь отложен

Матч четвертьфинала Кубка Украины должен был начаться в 14:20

ФК Чернигов

Во вторник, 17 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».

Старт игры в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена» был запланирован на 12:00.

Во время разминки команд в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги, старт игры был отложен, а команды дождались окончания угрозы в укрытии и затем вернулись на поле.

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 14:20 по киевскому времени, но в 14:10 вновь была объявлена тревога, и команды снова ушли в укрытие.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.

Кубок Украины. 1/4 финала

  • 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
  • 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
  • 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
  • 17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Khafre
сподіваюся, що Чернігів не пройде далі
а то щось неохота щоб велика 4-та команда їхала в Чернігів
