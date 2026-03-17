Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры
Иран хочет перенести свои матчи в Мексику
Сборная Ирана из-за войны против США и Израиля готова бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Однако президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж нашел вариант: ведутся переговоры о переносе всей матчей команды в Мексику.
«Конечно, мы не готовы ехать в Северную Америку. Особенно после слов Трампа, что безопасность нам не гарантируют. Мы ведем переговоры с ФИФА о переносе матчей в Мексику», – сказал Тадж.
Ранее сообщалось, что ФИФА уже разрабатывает план и ищет команду, которая в случае необходимости заменит Иран.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заключительную неделю турнира в Осаке украинские рикиши начали с побед
Португальцы готовы продать украинца