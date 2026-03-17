Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры
Чемпионат мира
17 марта 2026, 13:06 | Обновлено 17 марта 2026, 13:31
Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры

Иран хочет перенести свои матчи в Мексику

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Ирана из-за войны против США и Израиля готова бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Однако президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж нашел вариант: ведутся переговоры о переносе всей матчей команды в Мексику.

«Конечно, мы не готовы ехать в Северную Америку. Особенно после слов Трампа, что безопасность нам не гарантируют. Мы ведем переговоры с ФИФА о переносе матчей в Мексику», – сказал Тадж.

Ранее сообщалось, что ФИФА уже разрабатывает план и ищет команду, которая в случае необходимости заменит Иран.

ЧМ-2026 по футболу сборная Ирана по футболу ФИФА
Иван Зинченко Источник: Al Jazeera
MrStepanovM .
зважаючи на війни з наркобандами, взагалі не розумію, як в Мексиці чемпіонат проводити 
Richard Lewis
Нє-нє-нє, на*уй з пляжу 🌴🏝️☀️ Вдома, товариський турнір з рашкой, кндр, кубой грайте. Чемпіонат "іншого" Світу
