Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры

Сборная Ирана из-за войны против США и Израиля готова бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Однако президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж нашел вариант: ведутся переговоры о переносе всей матчей команды в Мексику.

«Конечно, мы не готовы ехать в Северную Америку. Особенно после слов Трампа, что безопасность нам не гарантируют. Мы ведем переговоры с ФИФА о переносе матчей в Мексику», – сказал Тадж.

Ранее сообщалось, что ФИФА уже разрабатывает план и ищет команду, которая в случае необходимости заменит Иран.