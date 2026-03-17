17 марта 2026, 10:44 | Обновлено 17 марта 2026, 10:45
Игрок Челси является лидером сезона АПЛ по количеству созданных пре-асистов

Лишь три полузащитника Премьер-лиги имеют в своем активе более 3-х совершенных подобных действий

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Аргентинский полузащитник лондонского Челси Энцо Фернандес, по данным DataMB, является лидером текущего сезона АПЛ среди всех полузащитников по количеству созданных пре-ассистов.

В активе аргентинца 7 подобных действий в сезоне 2025/26.

Среди всех полузащитников Премьер-лиги, кроме него, лишь двое совершили более 3-х пре-асистов: Райан Шерки (6) и Фил Фоден (5) из Манчестер Сити.

Данный рейтинг показывает непосредственное участие футболистов в создании голевых атак своих клубов, которое обычно не фиксируют в официальных статистических данных о матчах.

Полузащитники с наибольшим количеством пре-асистов в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 7 – Энцо Фернандес (Челси)
  • 6 – Райан Шерки (Манчестер Сити)
  • 5 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 3 – Итан Ампаду (Лидс Юнайтед)
  • 3 – Алекс Скотт (Борнмут)
  • 3 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  • 3 – Флориан Вирц (Ливерпуль)
  • 3 – Даити Камада (Кристалл Пэлас)
  • 3 – Родриго Бентанкур (Тоттенхэм Хотспур)
  • 3 – Бубакар Камара (Астон Вилла)
