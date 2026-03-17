Игрок Челси является лидером сезона АПЛ по количеству созданных пре-асистов
Лишь три полузащитника Премьер-лиги имеют в своем активе более 3-х совершенных подобных действий
Аргентинский полузащитник лондонского Челси Энцо Фернандес, по данным DataMB, является лидером текущего сезона АПЛ среди всех полузащитников по количеству созданных пре-ассистов.
В активе аргентинца 7 подобных действий в сезоне 2025/26.
Среди всех полузащитников Премьер-лиги, кроме него, лишь двое совершили более 3-х пре-асистов: Райан Шерки (6) и Фил Фоден (5) из Манчестер Сити.
Данный рейтинг показывает непосредственное участие футболистов в создании голевых атак своих клубов, которое обычно не фиксируют в официальных статистических данных о матчах.
Полузащитники с наибольшим количеством пре-асистов в АПЛ в сезоне 2025/26
- 7 – Энцо Фернандес (Челси)
- 6 – Райан Шерки (Манчестер Сити)
- 5 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
- 3 – Итан Ампаду (Лидс Юнайтед)
- 3 – Алекс Скотт (Борнмут)
- 3 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- 3 – Флориан Вирц (Ливерпуль)
- 3 – Даити Камада (Кристалл Пэлас)
- 3 – Родриго Бентанкур (Тоттенхэм Хотспур)
- 3 – Бубакар Камара (Астон Вилла)
🏴 Premier League Midfielders : Pre-assists— DataMB (@DataMB_) March 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Белик недоволен отношением журналистов
Украинских арбитров назначили на матч Лиги конференций