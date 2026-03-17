Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Олег ДУЛУБ: «Этот форвард сборной Украины чем-то напоминает Реброва»
Сборная УКРАИНЫ
17 марта 2026, 11:54 | Обновлено 17 марта 2026, 12:27
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб считает правильным решение Сергея Реброва вызвать Матвея Пономаренко в расположение сборной Украины на матчи плей-офф отбора ЧМ-2026.

– Огромным плюсом для сборной я считаю появление Матвея Пономаренко. На столь высоком уровне огромную роль играет фактор фарта. Когда встречаются уровни команды, именно эти 5% удачи решают судьбу матча. А Пономаренко сейчас забивает почти в каждой игре. Он обладает этим «окном возможностей» и выжимает максимум из своих моментов.

– Тренер юношеской сборной Дмитрий Михайленко сравнивал Матвея с Евгением Селезневым, отмечая его нацеленность на ворота. Можете согласиться?

– Да, по профайлу он действительно похож на Селезнева. Но по стилю вторжения во взрослый футбол он чем-то мне напоминает самого Сергея Реброва, когда тот только начинал в киевском Динамо и выходил на замены, сразу забивая. Конечно, антропометрия у них разная, но ощущение момента и гола очень похоже, – сказал Дулуб.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.

Сергей Ребров Матвей Пономаренко Олег Дулуб сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем