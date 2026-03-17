Денис БОЙКО: «Кто-то говорил, что у него лишний вес, но это просто танк»

Бывший голкипер национальной сборной Украины Денис Бойко расхвалил украинского форварда Матвея Пономаренко, получившего дебютный вызов в национальную команду «сине-желтых».

«У него очень хорошее чувство мяча и позиции в штрафной площадке. Плюс с ним абсолютно каждому защитнику будет тяжело играть с ним в силовой борьбе.

Пономаренко просто не дает возможности к нему подобраться, чтобы как-нибудь сыграть на опережение. Это будет или фол или Пономаренко создаст себе пространство.

Кто-то говорил, что имеет лишний вес, но он прямо танк в штрафной. Мне кажется, что неопытные защитники просто не знают, что с ним делать», – сказал Бойко.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.