Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис БОЙКО: «Кто-то говорил, что у него лишний вес, но это просто танк»
Украина. Премьер лига
17 марта 2026, 08:28
1171
1

Денис БОЙКО: «Кто-то говорил, что у него лишний вес, но это просто танк»

Денис расхвалил Матвея Пономаренко из Динамо

17 марта 2026, 08:28 |
1171
1 Comments
Денис БОЙКО: «Кто-то говорил, что у него лишний вес, но это просто танк»
Instagram. Денис Бойко

Бывший голкипер национальной сборной Украины Денис Бойко расхвалил украинского форварда Матвея Пономаренко, получившего дебютный вызов в национальную команду «сине-желтых».

«У него очень хорошее чувство мяча и позиции в штрафной площадке. Плюс с ним абсолютно каждому защитнику будет тяжело играть с ним в силовой борьбе.

Пономаренко просто не дает возможности к нему подобраться, чтобы как-нибудь сыграть на опережение. Это будет или фол или Пономаренко создаст себе пространство.

Кто-то говорил, что имеет лишний вес, но он прямо танк в штрафной. Мне кажется, что неопытные защитники просто не знают, что с ним делать», – сказал Бойко.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.

Денис Бойко Матвей Пономаренко сборная Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
навіть сам ван Дейк не знає, як буде протистояти пономаренку
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем