Мбаппе или Беллингем? Арбелоа сообщил, кто из лидеров готов к Сити

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился информацией о готовности нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Джуда Беллингема к предстоящему поединку против «Манчестер Сити».

«Джуд выразил желание прибыть в расположение команды и поддержать ребят... Он будет частично задействован в тренировочном процессе, однако в официальной игре участия не примет.

Его присутствие рядом с партнерами имеет огромное значение, ведь он – один из ключевых лидеров нашего коллектива. Что касается Мбаппе, то он уже находится в строю и доступен для выбора, а окончательное решение примем позже», – отметил Арбелоа во время общения с журналистами перед матчем.