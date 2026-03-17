Мбаппе или Беллингем? Арбелоа сообщил, кто из лидеров готов к Сити
Тренер Реала поделился информацией о готовности ключевых игроков к матчу ЛЧ
Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился информацией о готовности нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Джуда Беллингема к предстоящему поединку против «Манчестер Сити».
«Джуд выразил желание прибыть в расположение команды и поддержать ребят... Он будет частично задействован в тренировочном процессе, однако в официальной игре участия не примет.
Его присутствие рядом с партнерами имеет огромное значение, ведь он – один из ключевых лидеров нашего коллектива. Что касается Мбаппе, то он уже находится в строю и доступен для выбора, а окончательное решение примем позже», – отметил Арбелоа во время общения с журналистами перед матчем.
Напомним, что «королевский клуб» нанес разгромное поражение «Манчестер Сити» (3:0) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Повторная игра запланирована на ближайший вторник и пройдет в Манчестере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
