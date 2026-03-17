  4. Перед матчем с Челси Луис Энрике ответил на слухи о переходе в АПЛ
17 марта 2026, 03:36
32
0

Перед матчем с Челси Луис Энрике ответил на слухи о переходе в АПЛ

Тренер ПСЖ отреагировал на информацию о возможном продолжении карьеры в Англии

17 марта 2026, 03:36 |
32
0
Перед матчем с Челси Луис Энрике ответил на слухи о переходе в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике в преддверии ответного противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» отреагировал на информацию о возможном продолжении карьеры в английской Премьер-лиге после завершения работы в Париже.

«Я не совсем понимаю суть ваших вопросов, и мне это безразлично. Данная тема не имеет значения. На сегодняшний день я возглавляю «ПСЖ» и искренне рад возможности тренировать этот выдающийся клуб», – передает слова Энрике известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в прессе активно обсуждался интерес к испанскому специалисту со стороны нескольких топ-клубов АПЛ. Основным претендентом называли именно лондонский «Челси», с которым парижане ведут борьбу за выход в четвертьфинал текущего турнира. Напомним, первая игра в Париже принесла уверенную победу подопечным Энрике со счетом 5:2.

Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
