  4. Звездный нападающий Хулиан Альварес рассказал, каким он видит свое будущее
17 марта 2026, 01:40 | Обновлено 17 марта 2026, 01:41
Звездный нападающий Хулиан Альварес рассказал, каким он видит свое будущее

Неожиданное признание лидера Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поделился размышлениями о перспективах своей карьеры и долгосрочных целях в футболе.

«Спустя десять лет, когда я достигну 35-летия, я представляю себя скорее в качестве лидера и опытного ветерана. Подобно тому, как сейчас себя проявляют Облак, Коке или Гризманн...

В них я нахожу некое отражение своего будущего образа, когда буду брать на себя капитанские функции», – подчеркнул 26-летний Альварес в интервью медиаресурсу Ла Лиги.

Напомним, что аргентинский форвард защищает цвета «матрасников» с 2024 года.

