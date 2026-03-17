Звездный нападающий Хулиан Альварес рассказал, каким он видит свое будущее

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поделился размышлениями о перспективах своей карьеры и долгосрочных целях в футболе.

«Спустя десять лет, когда я достигну 35-летия, я представляю себя скорее в качестве лидера и опытного ветерана. Подобно тому, как сейчас себя проявляют Облак, Коке или Гризманн...

В них я нахожу некое отражение своего будущего образа, когда буду брать на себя капитанские функции», – подчеркнул 26-летний Альварес в интервью медиаресурсу Ла Лиги.