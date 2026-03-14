  ФОТО. Атлетико устроил безумное шоу в стиле «Острых козырьков» перед матчем
14 марта 2026, 22:59 | Обновлено 14 марта 2026, 23:01
ФОТО. Атлетико устроил безумное шоу в стиле «Острых козырьков» перед матчем

Необычная акция Атлетико привлекла внимание болельщиков

Instagram. Атлетико Мадрид

Мадридский «Атлетико» оригинально подошел к домашнему матчу чемпионата Испании против «Хетафе».

Перед игрой клуб организовал необычную акцию в стиле культового сериала «Острые козырьки». Футболистов «Атлетико» к стадиону сопровождали люди в костюмах, вдохновленных атмосферой британской криминальной драмы.

На кадрах, которые активно распространяются в соцсетях, можно увидеть ретро-автомобиль и участников перформанса в характерных кепках и классических костюмах, напоминающих героев сериала. Также некоторые футболисты «матрасников» примеряли на себе этот образ.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Акция стала частью сотрудничества клуба с платформой Netflix, которая продвигает новый фильм по мотивам «Острых козырьков» с Киллианом Мерфи в главной роли.

Креативная идея быстро стала вирусной в социальных сетях и вызвала активное обсуждение среди футбольных болельщиков.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Комментарии 1
Harun Bakircioğlu
Заточенные кепки
