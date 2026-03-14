ФОТО. Атлетико устроил безумное шоу в стиле «Острых козырьков» перед матчем
Необычная акция Атлетико привлекла внимание болельщиков
Мадридский «Атлетико» оригинально подошел к домашнему матчу чемпионата Испании против «Хетафе».
Перед игрой клуб организовал необычную акцию в стиле культового сериала «Острые козырьки». Футболистов «Атлетико» к стадиону сопровождали люди в костюмах, вдохновленных атмосферой британской криминальной драмы.
На кадрах, которые активно распространяются в соцсетях, можно увидеть ретро-автомобиль и участников перформанса в характерных кепках и классических костюмах, напоминающих героев сериала. Также некоторые футболисты «матрасников» примеряли на себе этот образ.
Акция стала частью сотрудничества клуба с платформой Netflix, которая продвигает новый фильм по мотивам «Острых козырьков» с Киллианом Мерфи в главной роли.
Креативная идея быстро стала вирусной в социальных сетях и вызвала активное обсуждение среди футбольных болельщиков.
