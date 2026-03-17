Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
17 марта 2026, 01:09 |
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»

Президент УАФ – о решении Международного паралимпийского комитета

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета о допуске российских спортсменов на Паралимпиаду в Милане с гимном и флагом.

«Это огромная ошибка, я не могу с этим согласиться. У нас — война, и не стоит к ней привыкать, это правда. Но это реальность, и я должен, мы все должны с ней жить.

И прежде всего, мы не должны позволять депрессии овладевать нами; если ты всегда думаешь о войне, ты можешь впасть в депрессию. Спорт — важен в этом, он помогает тебе думать не только о ракетах и беспилотниках», — сказал президент УАФ в интервью Il Messaggero.

Сообщалось, что Шевченко провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу россии.

Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
