Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Президент УАФ – о решении Международного паралимпийского комитета
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета о допуске российских спортсменов на Паралимпиаду в Милане с гимном и флагом.
«Это огромная ошибка, я не могу с этим согласиться. У нас — война, и не стоит к ней привыкать, это правда. Но это реальность, и я должен, мы все должны с ней жить.
И прежде всего, мы не должны позволять депрессии овладевать нами; если ты всегда думаешь о войне, ты можешь впасть в депрессию. Спорт — важен в этом, он помогает тебе думать не только о ракетах и беспилотниках», — сказал президент УАФ в интервью Il Messaggero.
Сообщалось, что Шевченко провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу россии.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Степан Раделич может переехать в Киев
Украинец мог еще прошлым летом перейти в «Милан»