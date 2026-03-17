Райо Вальекано в меньшинстве вырвал ничью у Леванте

В матче 28-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано», играя в меньшинстве, сумел удержать ничью 1:1 против «Леванте».

Гости открыли счет на 41-й минуте: после навеса Икера Лосады мяч головой забил Карлос Эспи – 0:1. После повторного предупреждения за игру рукой на 53-й минуте у Нобеля Менди «Райо» остался в меньшинстве.

Несмотря на это, команда создала несколько опасных моментов в концовке. На последней добавленной минуте Флориан Лежон отдал пас на Пате Сиссу, который сравнял счет – 1:1.

Ла Лига. 28-й тур.

«Райо Вальекано» – «Леванте» – 1:1

Голы: Сиссу, 90+4 – Эспи, 41.

