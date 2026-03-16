  4. Сыграет ли Алькарас с Фонсекой? Кто для Синнера: жребий Мастерса в Майами
16 марта 2026, 23:10 | Обновлено 16 марта 2026, 23:25
Сыграет ли Алькарас с Фонсекой? Кто для Синнера: жребий Мастерса в Майами

Матчи основной сетки турнира АТР 1000 в Майами стартуют 18 марта

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 марта состоялась жеребьевка хардового турнира ATP 1000 в Майами.

Первый сеяный – Карлос Алькарас. Он начнет игру со второго круга и может встретиться либо с Фабианом Марожаном, либо с Жоау Фонсекой.

Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер также начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет либо Дамир Джумхур, либо квалифайер.

Третий сеяный турнира – Александр Зверев. Представитель Германии сыграет стартовый поединок либо с Мартином Даммом, либо с Джейкобом Фирнли.

Итальянец Лоренцо Музетти – сеяный под четвертым номером, сыграет матч 1/32 финала с одним из квалифайеров.

Представитель Сербии Новак Джокович (ATP 3) снялся с турнира из-за травмы и все игроки, которые ниже по рейтингу, поднялись в посеве.

Действующий чемпион турнира – Якуб Меншик (ATP 13), который обыграл в прошлогоднем финале Новака Джоковича. Представитель Чехии сыграет свой стартовый матч 1/32 финала либо с Себастьяном Баэсом, либо с квалифайером.

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

Карлос Алькарас [1] – Тейлор Фритц [6]

Лоренцо Музетти [4] – Алекс де Минаур [5]

Бен Шелтон [8] – Александр Зверев [3]

Феликс Оже-Альяссим [7] – Янник Синнер [2]

По теме:
Янник Синнер отреагировал на первую за 20 лет победу итальянца в Формуле-1
СИННЕР: «Такое случается, и это нормально – не всегда быть на пике формы»
Синнер стал самым молодым теннисистом, выигравшим главные титулы на харде
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20 мирового рейтинга WTA
Наставник Шахтера: «Удивляют некоторые блогеры. Стань тренером и побеждай»
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
