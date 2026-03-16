Сыграет ли Алькарас с Фонсекой? Кто для Синнера: жребий Мастерса в Майами
Матчи основной сетки турнира АТР 1000 в Майами стартуют 18 марта
16 марта состоялась жеребьевка хардового турнира ATP 1000 в Майами.
Первый сеяный – Карлос Алькарас. Он начнет игру со второго круга и может встретиться либо с Фабианом Марожаном, либо с Жоау Фонсекой.
Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер также начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет либо Дамир Джумхур, либо квалифайер.
Третий сеяный турнира – Александр Зверев. Представитель Германии сыграет стартовый поединок либо с Мартином Даммом, либо с Джейкобом Фирнли.
Итальянец Лоренцо Музетти – сеяный под четвертым номером, сыграет матч 1/32 финала с одним из квалифайеров.
Представитель Сербии Новак Джокович (ATP 3) снялся с турнира из-за травмы и все игроки, которые ниже по рейтингу, поднялись в посеве.
Действующий чемпион турнира – Якуб Меншик (ATP 13), который обыграл в прошлогоднем финале Новака Джоковича. Представитель Чехии сыграет свой стартовый матч 1/32 финала либо с Себастьяном Баэсом, либо с квалифайером.
Потенциальные четвертьфиналы по посеву:
Карлос Алькарас [1] – Тейлор Фритц [6]
Лоренцо Музетти [4] – Алекс де Минаур [5]
Бен Шелтон [8] – Александр Зверев [3]
Феликс Оже-Альяссим [7] – Янник Синнер [2]
