Сыграет ли Алькарас с Фонсекой? Кто для Синнера: жребий Мастерса в Майами

16 марта состоялась жеребьевка хардового турнира ATP 1000 в Майами.

Первый сеяный – Карлос Алькарас. Он начнет игру со второго круга и может встретиться либо с Фабианом Марожаном, либо с Жоау Фонсекой.

Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер также начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет либо Дамир Джумхур, либо квалифайер.

Третий сеяный турнира – Александр Зверев. Представитель Германии сыграет стартовый поединок либо с Мартином Даммом, либо с Джейкобом Фирнли.

Итальянец Лоренцо Музетти – сеяный под четвертым номером, сыграет матч 1/32 финала с одним из квалифайеров.

Представитель Сербии Новак Джокович (ATP 3) снялся с турнира из-за травмы и все игроки, которые ниже по рейтингу, поднялись в посеве.

Действующий чемпион турнира – Якуб Меншик (ATP 13), который обыграл в прошлогоднем финале Новака Джоковича. Представитель Чехии сыграет свой стартовый матч 1/32 финала либо с Себастьяном Баэсом, либо с квалифайером.

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

Карлос Алькарас [1] – Тейлор Фритц [6]

Лоренцо Музетти [4] – Алекс де Минаур [5]

Бен Шелтон [8] – Александр Зверев [3]

Феликс Оже-Альяссим [7] – Янник Синнер [2]