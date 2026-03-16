Первый капитан сборной Украины прокомментировал вызов новичка в сборную

Как и ожидалось, уверенная и результативная игра молодого нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко не могла не привлечь внимание главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. После впечатляющей серии из шести матчей чемпионата, в которых он забил 8 мячей, большинство футбольных специалистов, журналистов и болельщиков предсказывали 20-летнему форварду приглашение в национальную команду. Так и произошло: фамилия Пономаренко фигурирует в списке футболистов, получивших вызов в сборную.

Мыслями о молодых талантах динамовской команды, к которым относится и Матвей Пономаренко, с Sport.ua поделился первый капитан сборной Украины, экс-игрок «Буковины» и «Черноморца» Юрий Шелепницкий:

«В «Динамо» растет новое поколение, которое может вести за собой партнеров, – убежден он. – Это хорошая и перспективная молодежь. В последнее время в игре столичной команды мне понравились Редушко и Пономаренко. Первый из них постоянно нацелен на ворота. Он пытается смещаться с левого фланга в центр, как инвертированный вингер, под ударную правую ногу – и наносит удары. Понятно, что не все в техническом плане получается у него безупречно, да и не хватает навыков – таких, как у настоящих футбольных звезд вроде Сане. А у Редушки, помимо целеустремленности, есть боеспособность и желание. Но самое главное то, что он пользуется доверием тренера. Игорь Костюк может ставить более опытных игроков, однако дает возможность играть молодежи.

Добрых слов заслуживает и Пономаренко. В центральном туре он забил два мяча «Полиссу», а несколько дней назад отличился голом и в ворота «Оболони». Что касается игры с житомирянами, то как бы там ни было, а в эпизоде с первым голом он протиснулся у ворот мимо голкипера Волынца, который не зафиксировал мяч в руках. Пономаренко его подобрал — и открыл счет. А в случае со вторым голом было так же: он «посадил» защитника на плечи, протянул мяч и «положил» его в дальний угол.

– С тех пор и стали советовать Сергею Реброву в качестве возможной замены Артему Довбику нападающего «Динамо» Пономаренко.

– Да. К сожалению, Довбик к двум мартовским матчам национальной сборной не будет готов. Стабильная игра и результативность Пономаренко, которая проявилась и в игре с «Оболонью», и заставила вызвать этого парня в сборную. Он сейчас на подъеме, у него эмоциональный всплеск. У Матвея Пономаренко весной выросли крылья – и можно лететь.