Игрокам клуба Первой лиги пообещали солидные премии

Как стало известно Sport.ua, в четвертьфинальном матче Кубка Украины «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» гостям не помогут травмированные «зимние» новички Андрей Кухарук и Ростислав Русин.

Матч пройдет на искусственном газоне «Чернигов-арены». Хозяева будут иметь определенное преимущество, ведь в последнее время они постоянно играют дома на таком покрытии.

По имеющейся информации, футболистам перволигового «Феникса-Мариуполя» за выход в полуфинал обещаны серьезные премии — около 50 тысяч гривен каждому из игроков.

Подопечные Максима Фещука горят желанием написать еще одну победную страницу в клубной истории.

Четвертьфинал «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» начнется 17 марта в 12.00.