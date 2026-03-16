Кубок Украины
16 марта 2026, 22:48 | Обновлено 16 марта 2026, 22:49
Игрокам клуба Первой лиги пообещали солидные премии

В Чернигове определится последний полуфиналист Кубка Украины

16 марта 2026, 22:48 | Обновлено 16 марта 2026, 22:49
272
0
Игрокам клуба Первой лиги пообещали солидные премии
ФК Феникс-Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, в четвертьфинальном матче Кубка Украины «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» гостям не помогут травмированные «зимние» новички Андрей Кухарук и Ростислав Русин.

Матч пройдет на искусственном газоне «Чернигов-арены». Хозяева будут иметь определенное преимущество, ведь в последнее время они постоянно играют дома на таком покрытии.

По имеющейся информации, футболистам перволигового «Феникса-Мариуполя» за выход в полуфинал обещаны серьезные премии — около 50 тысяч гривен каждому из игроков.

Подопечные Максима Фещука горят желанием написать еще одну победную страницу в клубной истории.

Четвертьфинал «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» начнется 17 марта в 12.00.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
